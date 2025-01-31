صلاح حسب الله: الرئيس السيسي جسّد الموقف الشعبي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني تلاقى مع موقف القيادة الأردنية، حيث جاء الرد موحدًا ضد هذه الطروحات، التي وصفها بأنها جاءت متسرعة وغير مدروسة من جانب الإدارة الأميركية الجديدة.



وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الرفض القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين سواء إلى المملكة الأردنية الهاشمية أو إلى مصر، يعبر عن رؤية مصرية واضحة تجاه القضية الفلسطينية، تقوم على التمسك بالثوابت وعدم التفريط في أي شبر من الأراضي الفلسطينية.



وأشار حسب الله إلى أن رد فعل مجلس النواب المصري، إلى جانب الموقف الشعبي والسياسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، عكس بوضوح الموقف الثابت للدولة المصرية، والذي جسّده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته الرسمية الأخيرة.

وأشاد حسب الله بكيفية تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الرد جاء بأسلوب دبلوماسي قوي وموضوعي، دون تصعيد غير ضروري، مما يعكس حرص القيادة المصرية على حماية المصالح الوطنية والإقليمية مع الحفاظ على العلاقات الدولية المتوازنة.