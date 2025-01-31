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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح تذاكر حفل آمال ماهر في الأهرامات

آمال ماهر
آمال ماهر
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تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي في الأهرامات يوم 20 فبراير المقبل في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات. 

وتم طرح تذاكر حفل آمال ماهر التي تتراوح أسعارها ما بين ألفين وحتى 10 آلاف جنيها للطاولات الكبيرة.

وأحيت آمال ماهر حفلا غنائيا ساهرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مايو الماضي، وحقق نجاح كبير استمرت فيه بالغناء لفترة وصت لما يقرب من 4 ساعات على المسرح.

حضر حفل آمال ماهر، الذي أقيم ، كل من النجوم ، عبير نعمة والفنانة مي كساب، في الصفوف الأولى، وظهرا متفاعلين في فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، التي تألقت آمال بها.

وتفاعلت عبير نعمة ومي كساب، مع أغنية ألف ليلة وليلة التي تألقت بها آمال ماهر، بالتصفيق الحار، وكذلك باقي جمهور الحفل.

الصوت والضوء آمال ماهر حفل آمال ماهر

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