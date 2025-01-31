تسلا: إنتاج سيارات جديدة بأرخص الأسعار

كشفت شركة تسلا في تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2024 عن استمرار خططها لتقديم نماذج كهربائية أرخص بأسعار معقولة في النصف الأول من عام 2025.

ووفقًا للوثائق الصادرة، ستُبنى هذه السيارات على خطوط الإنتاج الحالية للشركة، باستخدام مزيج من التقنيات الحالية والجيل القادم من منصاتها.

تسلا تكرر وعودها... لكن التفاصيل لا تزال غامضة

هذا الإعلان ليس جديدًا، إذ استخدمت تسلا نفس اللغة تقريبًا في تقرير أرباح الربع الثاني لعام 2024، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول الطراز الجديد أو موعد الكشف عنه رسميًا.

تقنيات مستوحاة من Cybertruck

على الرغم من قلة التفاصيل، أشارت تسلا إلى أن بعض تقنيات Cybertruck ستجد طريقها إلى سياراتها المستقبلية، مثل:

التوجيه بالأسلاك

هندسة 800 فولت

التوجيه بالعجلات الخلفية

تقنيات إنتاج متقدمة (Gigacasting)



لكن من غير المتوقع أن تتضمن السيارات الاقتصادية كل الميزات المتطورة، مثل نظام التعليق الهوائي، حيث تسعى تسلا إلى تحقيق توازن بين السعر والإنتاجية، بهدف زيادة المبيعات بنسبة 60%.

أكدت تسلا أيضًا أن مركبتها ذاتية القيادة بالكامل، Cybercab، لا تزال على المسار الصحيح للدخول في الإنتاج الضخم بحلول 2026، لكنها مشروع منفصل عن السيارات الأرخص المنتظرة.

وعلى الرغم من الجلسة المطولة للأسئلة والأجوبة بين تسلا والمستثمرين، لم يُطرح أي سؤال حول السيارة الكهربائية الرخيصة، ولم يتطرق إيلون ماسك أو المدير المالي إلى أي تفاصيل جديدة.

متى نرى أولى هذه السيارات؟

مع غياب التفاصيل، يبقى السؤال الأكبر: هل ستفاجئ تسلا الأسواق بإطلاق طراز كهربائي رخيص قبل منتصف 2025؟ يبدو أن علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الشركة ستُوفي بوعدها هذه المرة.