مصطفى شعبان يعلن وفاة شقيقه الأصغر

أعلن الفنان مصطفى شعبان ، منذ قليل عبر حسابه على فيس بوك عن وفاه شقيقه الأصغر ماجد .

وفاة شقيق مصطفي شعبان

وكتب مصطفي شعبان :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالىأسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.

اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،

أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى

أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.

اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون



حكيم باشا:



يشارك الفنان مصطفى شعبان في موسم رمضان 2025 بمسلسل “حكيم باشا” الذي تم الكشف عن بوستراته الرسمية منذ ساعات.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، و سلوي عثمان ، ودينا فؤاد ، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد.

إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل مصطفى شعبان



يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

ينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل رمضان 2024

وكان آخر أعمال مصطفي شعبان هو مسلسل “ المعلم ”، وشاركه فى البطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.