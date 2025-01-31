محافظ المنيا: وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية تشارك بمعرض "بيزنس يا شباب"

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن مشاركة وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة في فعاليات معرض “بيزنس يا شباب”، خلال الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير المقبل وذلك في إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية.

وقالت شيماء نعمان، منسق وحدة “أيادي مصر” بالمنيا ، إن المحافظة تشارك في المعرض بمجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل الكليم اليدوي والاكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي، ما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة لفنانى وفنانات المحافظة.