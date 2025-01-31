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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حنان مطاوع من معرض الكتاب : لا للتهجير .. وفلسطين للفلسطينيين

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع
محمود ابراهيم
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أكدت الفنانة حنان مطاوع رفضها لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن فلسطين للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال ندوة  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان " الفن والإبداع.. معركة بناء الوعي ودعم القضية الفلسطينية"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأعلنت “مطاوع” رفضها لمخطط التهجير، ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على دعمها للأمن القومي المصري.

وأكدت أننا مجتمع يعشق أرضه وسيظل مدافعًا عنه.

وتناقش الندوة دور الفن المسرحي في تقديم رؤية مختلفة لدعم القضايا المصيرية مثل حق الشعب الفلسطيني، وأبرز التجارب المسرحية والسينمائية والدرامية والأعمال المؤثرة التي تم إنتاجها في مصر وتناولت القضية الفلسطينية، وكيفية استغلال المسرح في الوقت الحالي لطرح قضايا إقليمية تعزز الانتماء القومي.

كما تتطرق المناقشات إلى تأثير المنصات التكنولوجية لعرض المسلسلات مثل (وتش ات) في المساعدة في دخول شرائح أخرى وعرض قضايا مجتمعية تتعلق بالوعي، وكذلك كيفية دعم الفنون وحرية الإبداع كأداة لبناء الوعي المجتمعي والتفاعل مع القضايا الوطنية والإقليمية من خلال التشريعات، والسياسات الثقافية التي تراها ضرورية لدعم الفنون والإبداع بشكل أفضل في مصر، كيفية تحسين الإطار التشريعي لحماية حقوق المبدعين وتشجيعهم على تقديم أعمال هادفة، ودور المجالس النيابية في صياغة رؤية ثقافية تدعم القضايا القومية مثل القضية الفلسطينية، وكيفية تعزيز دور الشباب في المجالات الثقافية والفنية من خلال التشريعات.

تدير الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في النقاش الفنانة حنان مطاوع، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، د.أيمن الشيوي، عميد معهد الفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، والفنان الشاب عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فلسطين الفنانة حنان مطاوع مطاوع الفن والإبداع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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