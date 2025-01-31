قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف تطورات إصابة بنتايج والسعيد وعمر جابر فى مباراة بيراميدز
مصطفى بكرى منفعلا: المساس بالرئيس السيسى إعلان حرب
قرار عاجل من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز
أسوان .. مصرع شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بمركز إدفو
الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لـ مودرن سبورت في الدوري
أول تعليق من جروس بعد هزيمة الفريق بثلاثية من بيراميدز
وزير التعليم الأسبق: تأهيل المعلمين مفتاح نجاح نظام البكالوريا الجديد
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدافع عن أمن مصر القومي ولا يتحدى أحدا
عبدالرحمن طلبه يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بكرواتيا
بكري: مفيش دولة عربية أيدت موقف مصر الرافض لتهجير أهل غزة ولو ببيان
بتتفرّجوا على فيديو بن شرقي لغاية دلوقت| انفعال نجم الزمالك بعد ثلاثية بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرديري يعلق علي صوره أوباما وجروس

جروس و اوباما
جروس و اوباما
يمنى عبد الظاهر
×

شارك الناقد الرياضي عمرو الدرديري صورة لكريستيان جروس المدير الفني للزمالك  ويوسف أوباما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وعلق الدرديري علي الصوره قائلا:"أوباما وأجمل لقطه في الماتش".
 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذيجمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصريالممتاز “ دوري نايل”.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاطا هجوميا مكثفا من الزمالك  بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدىوفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.


وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فىالدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف على أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك


وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة

وشهدت الدقيقة 30 انفرادا تاما بالمرمى من مصطفى شلبي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدهاشريف إكرامي عن مرماه فتابعها الجزيري بتسديدة اخرى ابعدها شريف إكرامي مرة اخرى وحرم تقدم الزمالك .

وشهدت الدقيقة 44 تبديلا اضطراريا في صفوف الزمالك بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد

ونجح فيستون ماييلي في إحراز هدف تقدم بيرامديز في الدقيقة 58 بعد تمريرة أمامية استلمها فيستون ماييلي منيمين منطقة الجزاء ثم مر من محمود الونش وسدد كرة من يمين منطقة الــ 6 ياردات لتسكن الشباك.

وعزز مصطفي فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 64 بعد تمريرة من إبراهيم عادل وضعت مصطفى فتحي في انفراد تامبالمرمى لينجح في تسجيل الهدف الثاني .

ونجح إبراهيم عادل في تعزيز  تقدم بيراميدز في الدقيقة 70 بعد عرضية ارضية من رمضان صبحي من يمين منطقةالجزاء قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الزمالك بيراميدز جروس اوباما مصطفي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

التضامن تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

جانب من الفاعليات

افتتاح مرسم القاهرة الخديوية الأول بـ الشريفين

احتفالية الصحفيين

"معاشات الصحفيين" تحتفل برواد المهنة بمشاركة كثيفة | صور

بالصور

فوائد صحية غير متوقعة لنبتة البقلة.. مفيدة لمرضى السكر

فوائد نبتة البقلة للصحة
فوائد نبتة البقلة للصحة
فوائد نبتة البقلة للصحة

أبو فيس.. علماء الفلك يحذرون من كويكب مدمر يهدد الأرض في هذا التوقيت

إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032

من أمام معبر رفح .. الشراقوة يقولوها قوية "لا التهجير" .. صور

الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح

ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية

فيديو

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد