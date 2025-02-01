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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فنون تطبيقية حلوان تعلن عن دبلومة الملابس الجاهزة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي
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أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة ( الملابس الجاهزة ) ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وهى دبلومة مهنية مقدمة  للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال الملابس الجاهزة ، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة لمن يرغب في تغيير مسار عمله، كما تدعم ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 30 ساعة معتمدة مقسمة على فصلين دراسيين، بواقع  15 ساعة معتمدة  للفصل الدراسى الواحد.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.
ويستمر التقديم  حتى ٢٠ فبراير 2025 من خلال هذا اللينك 
https://www.facebook.com/share/p/15c5TNKH8m

ويهدف برنامج الدبلومة المهنية ( الملابس الجاهزة ) إلى إعــــــداد مصممين باحثين ذو خبرة تقنية بمهارات عالية في مجال تخصص الملابس الجاهزة ، والعـــــمل على خلق بيئة عــمــل علمية وتطبيقية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل والحرص على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الملابس الجاهزة بما يحقق المستوى المعرفي والمهارة التقنية المطلوبة ،وتعزيز الصـلات بين الباحث وسوق العمل من خلال مد جسور التعاون وتقديم خدمات واستشارات فنية متخصصة وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية.
 

 وبعد اجتياز المدة المحددة (30 ساعة معتمدة) يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

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