الكمون والزنجبيل الأبرز.. توابل طبيعية تحارب السكر وتقوي قلبك

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحتك العامة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ورغم ذلك، هناك بعض التوابل الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في السيطرة على هذا المرض بشكل طبيعي، وذلك بفضل فوائدها العديدة التي تساهم في تحسين الصحة العامة وتقوية القلب.

قالت الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية ، إن العديد من التوابل تحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف، كما تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم مستوى السكر في الدم.

وأوضح شمس أن هذه التوابل لا تقتصر فوائدها على تنظيم السكر، بل تساعد أيضًا في الحد من الالتهابات المزمنة التي ترتبط بمرض السكري.

وأضاف خبير التغذية، أن بعض هذه التوابل تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى تقليل مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وبالتالي دعم الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية.

تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك

إليك أبرز التوابل التي يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر وتقوية القلب:

1- القرفة

تعد القرفة واحدة من أشهر التوابل التي تستخدم لتنظيم مستويات السكر في الدم. فهي تعزز حساسية الأنسولين وتساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، خاصة بعد تناول الوجبات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإضافة نكهة صحية إلى نظامك الغذائي.

2- الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. هذه المادة تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري، كما تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر على الجسم بشكل عام.

3- الزنجبيل

الزنجبيل هو توابل طبيعية أخرى تساهم في تحسين حساسية الأنسولين. كما أنه يعمل على خفض مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعله من المكونات المفيدة لصحة مرضى السكري.

4- الحلبة

تعد الحلبة من التوابل المفيدة في تنظيم مستويات السكر في الدم. تحتوي الحلبة على الألياف التي تساعد في تقليل امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد على السيطرة على مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام. كما أن الحلبة قد تحسن من حساسية الأنسولين، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

5- الثوم

الثوم ليس فقط من التوابل التي تعزز نكهة الطعام، بل له فوائد صحية مذهلة، إذ يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية. يحتوي الثوم على مركبات تساهم في تقليل التهابات الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري.

6- الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو إضافة رائعة للطعام لا يقتصر دوره على تحسين النكهة، بل له خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. تحتوي حبات الفلفل الأسود على مادة "بيبرين" التي يمكن أن تحسن استجابة الجسم للأنسولين وتساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

7- الكمون

الكمون هو من التوابل الشهيرة في المطبخ العربي والعالمي، وله فوائد صحية متعددة، منها تحسين عملية الهضم وتحفيز إفراز الأنسولين. بعض الدراسات أظهرت أن الكمون يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك

8- القرنفل

القرنفل يعد من التوابل القوية التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويعمل على تحسين وظيفة الأنسولين في الجسم. كما أن القرنفل يحتوي على مركبات تساعد في تحسين صحة القلب، ويعزز من وظائف الأوعية الدموية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

9- النعناع

النعناع هو أحد التوابل التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم. كما يعمل على تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات، مما يساعد مرضى السكري على تقليل الأعراض المصاحبة لهذا المرض.

نصيحة أخيرة: يمكن استخدام هذه التوابل بشكل طبيعي في طعامك اليومي، سواء عن طريق إضافتها إلى الوجبات أو تحضير مشروبات صحية، للحصول على فوائدها الصحية الكبيرة.