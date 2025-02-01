من سيؤكد عدم انهياره.. صدام الموسم يختبر ريال مدريد ومانشستر سيتي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة مثيرة مبكرًا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعد فشلهما في التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

واحتل ريال مدريد المركز 11 في المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما نجح مانشستر سيتي في النجاة من الخروج المبكر، حيث وصل إلى المركز 22 في الجولة الأخيرة برصيد 11 نقطة.

بالنظر إلى أداء الفريقين منذ بداية الموسم، يمكن القول إنهما مرّا بفترات صعبة للغاية، حيث عانى ريال مدريد في مواجهاته ضد كبار الفرق، بينما تراجع مانشستر سيتي بشكل ملحوظ ودخل في سلسلة من التعثرات المتتالية، لكنه بدأ مؤخرًا في الخروج منها.

وبالنسبة لريال مدريد، فقد شهد الموسم الحالي سقوط الفريق أمام فرق كبيرة، حيث خسر في مواجهات ضد أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وبوروسيا دورتموند، وميلان، وليفربول.

ولعب الريال العديد من المباريات الصعبة دون أن يحقق نتائج جيدة، حيث فاز فقط على دورتموند (5-2)، وتعادل في ديربي مدريد مع أتلتيكو، بينما تعرض للخسارة مرتين أمام برشلونة، بالإضافة إلى الهزيمة أمام ميلان وليفربول.

وبالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تمثل المواجهة مع السيتي نقطة حاسمة في مسار الفريق، إما أن تكون هذه المباراة بداية لتحول موسم الريال، أو تأكيدًا لفشل الفريق في الصدامات الكبرى هذا الموسم.

أما مانشستر سيتي، فقد تعرض هو الآخر لعدد من الهزائم أمام فرق قوية، حيث سقط أمام توتنهام، ومانشستر يونايتد، وليفربول، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، في حين تعادل مع أرسنال وإنتر ميلان.

وكان تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي تمكن السيتي من الفوز عليه مرتين هذا الموسم.