غرق أحياء كاملة في كوينزلاند الأسترالية.. لقطات تكشف حجم الكارثة|شاهد

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، شهدت ولاية كوينزلاند الأسترالية فيضانات كارثية أسفرت عن مصرع سيدة وتهجير آلاف السكان، وسط مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وكشفت لقطات جوية حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في المناطق المتضررة، حيث غمرت المياه أحياء سكنية بأكملها في منطقة إنجهام، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة المهددة بالخطر.

ووقعت أول حالة وفاة مرتبطة بالكارثة صباح الأحد، عندما لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب قارب إنقاذ في منطقة إنجهام.

ونعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الضحية عبر منصة "إكس"، واصفا الحادث بـ"الخبر المفجع"، معربا عن تضامنه مع أسرة الضحية والمجتمع المحلي.