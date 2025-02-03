كان رجلا عظيما.. أحمد موسى ينعى سامي عبدالعزيز عميد إعلام القاهرة الأسبق

نعى الإعلامي أحمد موسي ببالغ الحزن و الأسي الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات الاعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكتب الإعلامى أحمد موسي :"البقاء لله .. فقدنا أحد أهم أساتذة وخبراء الإعلام والتسويق الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ، تلقيت خبر رحيله المفاجئ قبل قليل ، كان رجلا عظيما يعشق وطنه ودائما كان يرسل لى تعليقاته ، ومرات كثيرة أتلقى من الراحل الاتصالات وأسعد بالتوضيح لبعض الامور والشرح لكثير من القضايا ".



وأضاف أحمد موسي :"كان مشغولا بهموم الوطن والرأى العام ، آخر رسائله لى قبل عدة أيام .. فقدنا إنسانا خلوقا ومعلما وناصحا أمينا .. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ..وخالص العزاء لأسرته الكريمة وكل محبيه وتلاميذه".