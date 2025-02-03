ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار أمس الأحد في تعاملات السوق الموازية في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

يأتي ذلك بعد إجراءات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة الأسبوع الماضي بحل مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012 وتعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وتوالي التهاني من دول المنطقة، وزيارة للسعودية هي الأولى التي يقوم بها الشرع.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 9750 ليرة للشراء من 9900 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس السبت، وعند البيع زاد السعر إلى 9850 ليرة من 10 آلاف ليرة مقابل العملة الخضراء في تعاملات مساء أول أمس.

وفي إدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية الأحد أمام الدولار إلى 9500 ليرة عند الشراء من 9900 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت العملة السورية إلى 9600 ليرة من 10 آلاف ليرة.

وفي الحسكة، زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 10 آلاف ليرة عند الشراء من 10 آلاف و200 مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 10 آلاف و100 ليرة من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار.

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الأخيرة الصادرة الخميس الماضي.