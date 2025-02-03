قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر قيادة سوريا الجديدة: الوضع لن يبقى هكذا
بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك
تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
النيابة تستدعي آخر من التقاه .. تطورات مثيرة في تحقيقات وفاة موظف الأوبرا
تكريم عائلة أم كلثوم بـ ماسبيرو في حفل الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق
عبدالعاطي يدعو ولي عهد البحرين إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة
اجتماع طارئ بـ الجامعة العربية لدعم الأونروا
عبد اللطيف يبحث سبل دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية
الزراعة: تعزيز انسياب حركة صادرات المحاصيل المصرية إلى الكويت
الصحة الفلسطينية: 47 ألفًا و500 شهيد في العدوان على غزة
شعار عودة ماسبيرو يضيء برج القاهرة أثناء احتفالية ذكرى رحيل أم كلثوم
الرئاسة التركية تعلن عن زيارة الشرع إلى أنقرة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يحذر من غياب التواصل بين بعثات التعليم العالي في مصر والطلاب بالخارج

النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع
النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

قال النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمجلس الشيوخ، إن الجميع يقول إن الزراعة قاطرة تنمية، والصناعة قاطرة تنمية، التكنولوجيا قاطرة تنمية، هذه كلها مكونات قطار التنمية إلا أنه يبقى التعليم والبحث العلمي هو القاطرة لكل ذلك.

 وأضاف "شعبان" كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ؛ أن العقول النابغة لأبنائنا الذين يحصلون على منح دراسية بالخارج تأتي عبر اجتيازهم اختبارات من الدولة المناحة، والتي أسميها في الحقيقة بالدول "المُستغلة" لعقول أبنائنا، لأن استمرارية تفوق دول ما يدعون أنهم العالم الحر ترتكز على استغلال مواد العالم الثالث والاستثمار في عقول أبناء هذه الدول. 

وحذر نائب التجمع من غياب التواصل بين بعثات التعليم العالي في مصر وأبنائنا بدول الخارج، فلم تقدم الوزارة شيء لأبنائنا في الخارج من صور التواصل الذي يربط هؤلاء الأبناء بوطنهم.

واقترح "شعبان" أن يمنح المتميزين منهم وفق متابعة الملاحق الثقافية بالخارج فرصة عرض مشروعاتهم البحثية ببلدهم مع منحهم شهادة خدمة وطنية تعادل شهادة أداء الخدمة العسكرية للتأكيد أنهم يخدمون بلدهم واعتزاز مصر بهم، وتساءل النائب: هل سبق لوزير التعليم وفكر في تواصل مع السفارات المصرية بالخارج وطلب أسماء طلبة الدكتوراه والباحثين هناك؟ أو قام بدعوة المتميزين منهم لمنتدى بمصر نسمع لهم ونشجعهم على أبحاثهم وتميزهم؟ للأسف لا يوجد أي تواصل، وفقط يقوم المبعوث بتسديد الرسوم المقررة عليه للدولة ثم يستقر في الخارج دون الاستفادة من خبراته ودراسته. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

الزراعة التنمية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائب أحمد شعبان بعثات التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

الدردير: زى النهارده الزمالك يعلن عن صفقة القرن

شيكابالا

الدردير عن شيكابالا : كيف يجود الزمان بمثله

مصطفى محمد

مدرب نانت يكشف تفاصيل أزمة مصطفى محمد.. والنادي يحسم مصيره

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان روبي تثير السوشيال ميديا

روبي
روبي
روبي

مهرجان الإسماعيلية .. التفاصيل الكاملة للدورة 26 المهداة إلى علي الغزولي

هالة جلال
هالة جلال
هالة جلال

بحبات اللؤلؤ.. مايا دياب بفستان أبيض قصير يثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم
رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم
رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

فيديو

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

نهال عنبر

الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد