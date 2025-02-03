مصر والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية، حيث استعرضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة بين البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا فى مجال التعاون بين الغرف التجارية.

واستعرض «الخطيب» الجهود التي تتبناها الدولة المصرية حاليا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والهادفة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين.

وأشار إلى تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري فى القطاعات محل الاهتمام المشترك.

ومن جهتها، أكدت نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتطلع إلى العمل المثمر بين الجانبين من خلال وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.