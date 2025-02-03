برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم العالي يحدث قفزة حقيقية في البلاد

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسي بتطوير التعليم العالي والجامعات ومواكبة العصر والتخصصات العلمية الحديثة، منوها ببحث الرئيس خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية المستقبلية لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي تبحث عن تحسين شامل في جودة التعليم الجامعي والدراسات العليا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات، مشيدا بمناقشة الاجتماع الرئاسي الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأهمية هذه المشاريع في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى اطلاع الرئيس السيسي على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، وتوجيهات السيسي بضرورة تجهيز الجامعات المصرية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك لتحقيق رؤى الدولة في تحسين نظام التعليم الجامعي.

وشدد نائب الاسكندرية، أن استعراض الاجتماع الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية في الجامعات، وتعزيز الوسائل الرقمية لتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر فعالية، وكذلك تعزيز تفاعل الطلاب مع المواد الدراسية، من شأنه تحقيق النهضة الشاملة في التعليم العالي في مصر.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن توجيهات السيسي بمواصلة استكمال تطوير المنشآت التعليمية في مصر، والتركيز على تطبيق برامج الرقمنة لتحديث التعليم العالي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي وعلوم البحث العلمي بسوق العمل واحتياجات التنمية في مصر، يحقق أهداف الوطن وابنائه ويخلق قفزة حقيقية.