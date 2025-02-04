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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود فوزي: دول العالم أثنت على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان بمصر

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
محمود ابراهيم

قال المستشار محمود فوزي، إن هذه المرة كانت من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر آلية الاستعراض  الدوري الطوعي لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة تنسيقية شباب الاحزاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

ونوه بان دليل نجاح الاستعراض أن القاعة كانت ممتلئة عند استعرض مصر، وعدد المتكلمين وصل إلى 137 دولة وهذا يعني أننا أمام دولة مؤثرة، في حين دول أخرى لا يأحد يهتم بحالة حقوق الإنسان لديها، مشيرًا إلى أن هناك نظام لآلية الاستعراض الدوري الشامل سواء للمتحدثين أو المتعلقين.

وأردف: لم يصدر من أي دولة إلا الثناء على التقدم الملحوظ في حالة حقوق الإنسان، ومصر كان لديها كدولة العديد من قصص النجاح في الملف ونهضة حقيقية بالمجال واتخذنا بالدفع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدخلال للتمكين المدني والسياسي.

وأضاف: لأول مرة يشارك 3 وزراء وكذلك المجالس القومي وممثلين من الوزراء والجهات المعنية لحقوق افنسان، وكان هناك تنويع وتوزيع للأفكار، وقد تلقت مصر تعليقات ترغب الدولة المصرية في تعزيزها مثل ذوي الإعاقة والمساواة بين المرأة والرجل في أجور العمل، مشيرًا إلى أن الملاحظات وزيادة عددها لم يشغلنا وكانت كلها تتفق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح: "مصر كان لديها متا تقوله في هذا الملف، حيث شدت مصر خلال الأربع سنوات نهضة تشريعية وحقوق مدنية واقتصادية وغيرها".

ولفت إلى ان المجتمع المدني لعب دور منصف، في الوقت الذي كان هناك جانب آخر من المجتمع المدني غير المنصف.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.

الدولة المصرية المجتمع المدني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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