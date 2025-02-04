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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقع مذكرة تفاهم مع وزير الشباب والرياضة

تنسيقيه شباب الأحزاب
تنسيقيه شباب الأحزاب
محمود ابراهيم

التقى وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين التنسيقية والوزارة تهدف إلى دعم الشباب والنشء، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات السياسية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الوزارة على إشراك الكوادر الشابة السياسية في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية، وتستهدف عدة محاور رئيسية، من أبرزها: المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع وإعدادهم للمستقبل، وإشراك خبراء من أعضاء التنسيقية في تنفيذ برامج التوعية السياسية، لرفع مستوى الوعي لدى الشباب والنشء وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأبطال الرياضيين من خلال برامج متخصصة تساعدهم في التغلب على الضغوط النفسية وتحقيق أفضل أداء رياضي، وتنظيم ندوات تثقيفية موسعة في مختلف المحافظات، بهدف نشر الوعي في المجالات السياسية، الرياضية، والاجتماعية.

وأكد أعضاء التنسيقية المشاركون في الاجتماع أهمية هذه الشراكة، مشيرين إلى أن التعاون بين الوزارة والتنظيمات الشبابية هو خطوة أساسية نحو تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي لدى الشباب، ودعم الأبطال الرياضيين نفسيًا ومعنويًا، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم الشيخ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر اللجنة التنسيقية، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدًا أن التنسيقية حريصة على دعم جهود الدولة في تمكين الشباب، وأن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة سيسهم في تنفيذ برامج فعالة تحقق الأهداف المرجوة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الشراكة تعكس رؤية الوزارة في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة داعمة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير أن التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب يساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من الكوادر الشبابية المتميزة داخل التنسيقية.

وتابع: تأتي مذكرة التفاهم ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات الشبابية، حيث سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الشبابية الشاملة. كما سيتم متابعة تنفيذ بنود المذكرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من خلال فرق عمل متخصصة من الجانبين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والكيانات الشبابية، حيث يعكس رؤية مصر 2030 في تمكين الشباب وإشراكهم في التنمية الوطنية.


ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء التنسيقية، وكل من: النائبة غادة علي، والنائبة هيام الطباخ، والنائب خالد بدوي، والنائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عزمي والدكتور محمد عمارة، عضوا مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد، ومحمود عز، أعضاء التنسيقية.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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