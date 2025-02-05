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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار سوهاج.. محاولة إنهاء حياة ومشاجرة داميـ.ـة وحالة تسمم تنتهي بوفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج عدة وقائع متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، تنوعت بين محاولات انهاء حياة، مشاجرات، وحالات تسمم، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين وحالة وفاة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

محاولة انتحار لفتاة بالمراغة

استقبلت مستشفى جهينة المركزي فتاة تُدعى "ندى ع. ع. م"، تبلغ من العمر 18 عامًا، حاصلة على دبلوم، وتقيم بمركز المراغة، مصابة بحالة "تشنجات عصبية وآثار احمرار حول الرقبة" نتيجة ادعاء محاولة انتحار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوصول الفتاة المصابة.

وبسؤال والدتها "سمية م. ع. ع"، 43 عامًا، ربة منزل، أفادت أن نجلتها أقدمت على محاولة الانتحار عن طريق تدليها من جنش حديدي بسقف غرفتها في الطابق الأرضي بمنزلهن، مشيرةً إلى أنها تعاني من مرض نفسي.

كما أكدت عدم اتهام أي شخص بالتسبب في الواقعة، ونفت وجود شبهة جنائية، تم تحويل الفتاة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ متابعة التحقيقات.

مشاجرة عنيفة وإصابة تباع بطعنات في سوهاج

شهد قسم ثانِ سوهاج مشاجرة عنيفة بين طرفين أسفرت عن إصابة شخص بجروح طعنية شبه نافذة بالبطن والصدر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة.

جاء طرفا المشاجرة كالتالي:

الطرف الأول:

  1. عاشور ج. ا. ح، 36 عامًا، سائق.
  2. شقيقه عابد، 37 عامًا، عامل.
  3. شقيقه الآخر حسانين، 32 عامًا، عامل، وجميعهم يقيمون بمركز سوهاج.

الطرف الثاني:

  1. جمال ع. ع. ع، 30 عامًا، تباع، مصاب بجُرحين طعنيين شبه نافذين بالبطن وآخر بالصدر، ويقيم بمركز أخميم.
  2. محمد أ. ر. ح، 23 عامًا، ويقيم بدائرة القسم.

تم ضبط الطرفين، وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح أبيض "سكين" استخدمه في الاعتداء على الطرف الثاني.

وبالتحقيق تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب، حيث تبين أن الخلاف نشب بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفاة رجل إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بطهطا

استقبلت مستشفى طهطا العام المدعو "فتحي ص. ع. ا"، 52 عامًا، حداد، ويقيم بقسم طهطا، مصابًا بحالة تسمم نتيجة ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، حيث فارق الحياة عقب وصوله إلى المستشفى.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بوفاة المذكور.

وبسؤال زوجته "شمس أ. ع. ع"، 38 عامًا، ربة منزل، وشقيقه "أحمد ص. ع. ا"، 58 عامًا، موظف، أفادا أن المتوفي تناول قرص حفظ الغلال أثناء تواجده بالمنزل نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة.

وأكدت الأسرة عدم اتهام أي شخص بالتسبب في الوفاة، ونفوا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتواصل أجهزة الأمن بسوهاج جهودها للتحقيق في هذه الوقائع لكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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