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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار: أداء عمر مرموش لا يناسب مانشستر سيتي

مرموش
مرموش
محمد سمير

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن أداء الدولي المصري عمر مرموش، لا يناسب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الحالي.
وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" سيستم وأسلوب وأداء عمر مرموش لا يناسب مانشستر سيتي، وهو لاعب رائع ومفيد ولكن هناك بعض اللاعبين أداءهم يناسب فريق معين ولا يظهرون مع فرق أخرى".
وتابع: " في الموسم القادم، قد يرحل 7 لاعبين من مانشستر سيتي، وقد يتألق مرموش، مع الصفقات الجديد، بعد تغيير طريقة اللعب، وجوارديولا، كان لا يلعب بمهاجم لمدة 3 مواسم قبل ضم هالاند".
وأتم:" مرموش من أفضل اللاعبين المتواجدين ومفيد لمنتخب مصر، وأشبه بطموح محمد صلاح، ولكن السيسيتم المتواج في السيتي حاليا لا يناسبه لأنه لاعب يعتمد على مهاراته الفردية".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عفت نصار مرموش عمر مرموش

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