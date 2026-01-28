ورشة أورجامي ورسومات مبهجة تضع البسمة على وجوه الأطفال في معرض الكتاب

شهدت فعاليات ورش مجلة نور التابعة للأزهر الشريف، ضمن الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تنظيم ورشة فنية متميزة لفن "الأورجامي"، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الأطفال، حيث هدفت إلى تنمية مهاراتهم اليدوية، وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار، من خلال تشكيل الورق بأساليب فنية بسيطة وممتعة.



كما تضمنت الورشة نشاطًا فنيًّا مبهجًا للرسومات التفاعلية، وهو ما أضفى أجواءً من البهجة والمرح، وأسعد الأطفال وذويهم، وخلق حالة من التفاعل الإيجابي داخل الورشة.



وقامت على تدريب الأطفال والإشراف على الورشة، المدربتان: أسماء شاهين، وهدير محمود، اللتان حرصتا على تقديم تجربة فنية متكاملة، تجمع بين التعلم والترفيه، ودعم الخيال الفني وروح التعبير لدى الأطفال.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص مجلة نور على تقديم أنشطة ثقافية وفنية هادفة للأطفال، ضمن مشاركتها الفاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يسهم في بناء وعي الطفل، وتنمية ذائقته الفنية، في بيئة تعليمية ممتعة.