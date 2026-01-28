جناح الأزهر بمعرض القاهرة الكتاب ينظم ورشة للخط العربي للطلاب الوافدين

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ورشة تدريبية في الخط العربي للطلاب الوافدين، وذلك في إطار حرص الأزهر على دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز ارتباط الطلاب الوافدين باللغة العربية وفنونها الأصيلة.

وحاضر في الورشة محمد شعبان، معلم الخط العربي بالأزهر الشريف، حيث قدّم شرحًا وافيًا حول أساسيات الخط العربي، وأنواعه المختلفة، وأدواته، إلى جانب تدريبات عملية هدفت إلى تنمية مهارات الطلاب وتحسين قدراتهم في الكتابة الخطية.

وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب الوافدين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أنها تمثل فرصة مميزة للتعرف على جماليات الخط العربي وأهميته بوصفه أحد الفنون الإسلامية والعربية العريقة.

يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والتعليمية التي ينظمها جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف إثراء التجربة المعرفية للزائرين، وخاصة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).