قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

الملتقى بالجامع الأزهر
الملتقى بالجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر، أمس الثلاثاء، ملتقى «الأزهر للقضايا المعاصرة» من رحاب الجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر على أثير إذاعة القرآن الكريم، بعنوان: «تحويل القبلة.. شبهات وردود»، وذلك بحضور فضيلة أ.د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة أ.د. مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين، والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وأدار اللقاء الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، واستُهل الملتقى بتلاوة قرآنية عطرة وفاصل من الابتهالات. 

قال فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد إن الافتراءات على هذا الدين ليست وليدة العصر، بل صاحبت الدعوة منذ انطلاقها في مكة المكرمة، حيث كانت قذائف الباطل تُوجَّه إلى الحق منذ اللحظة الأولى. وأوضح أن قضية تحويل القبلة تمثل نموذجًا واضحًا لكشف زيف الشبهات، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم سبق الحدث وأخبر عنه بقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾، في دلالة دقيقة على أن الاعتراضات ستقع لا محالة، وأن أصحابها موصوفون بالسفاهة لقصور عقولهم عن إدراك حكمة التشريع.

وأضاف فضيلته أن اعتراض السفهاء بعد تحويل القبلة لم يكن في حقيقته طعنًا في الإسلام، بل جاء شاهدًا على صدق الوحي؛ إذ أخبر القرآن عن قولهم قبل أن ينطقوا به، فصار اعتراضهم دليلًا جديدًا على صدق الرسالة. 

وأشار إلى أن تحويل القبلة إعلان جامع بأن رسالة النبي ﷺ خاتمة للرسالات، وأنها تستوعب ما سبقها وتعلو عليه، لا تنفيه ولا تناقضه.

وأوضح فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار أن القبلة في جوهرها ليست مجرد اتجاه جغرافي، وإنما هي تعبير عن التوجّه القلبي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالتوجّه إلى القبلة التي اختارها. وبيّن أن تحويل القبلة جاء اختبارًا إلهيًّا لإظهار من يثبت على طاعة النبي ﷺ ممن ينقلب على عقبيه، مؤكدًا أن العزة الحقيقية في الامتثال لأمر الله، لا في التعلق بالجهات أو الرموز.

وأضاف فضيلته أن الصلاة والقبلة معًا أمران توقيفيان لا مجال فيهما للاجتهاد أو الهوى، فقد بلّغ النبي ﷺ عن جبريل، وبلّغ جبريل عن رب العزة سبحانه، مما يرسّخ مبدأ التسليم الكامل للوحي. 

وأشار إلى أن الصبر والصلاة كانا دائمًا سلّم الارتقاء الإيماني، وأن الصدق هو مفتاح الثبات في أوقات الابتلاء والاختبار.

وأشار فضيلته إلى أن الهجوم على قضية تحويل القبلة جاء عبر ثلاثة أجنحة متحالفة على المصالح: اليهود، والمشركين، والمنافقين، مؤكدًا أن أخطر هذه الأجنحة هم المنافقون؛ لأنهم يعيشون داخل المجتمع ويتحدثون بلغته، ويسعون لزعزعة الثوابت من الداخل. ولفت إلى أن السفاهة التي وصفهم بها القرآن تعني خفة العقل واضطراب اليقين، محذرًا من أن زلزلة القلب أخطر من أي هجوم خارجي، لأنها تفرغ الإنسان من دينه وهو يظن أنه ثابت عليه.

وفي ختام الملتقى، أكد الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم ومدير اللقاء، أن قضية تحويل القبلة تكشف بوضوح منهج القرآن في معالجة الشبهات قبل وقوعها، وترسيخ اليقين في قلوب المؤمنين، موضحًا أن هذا الملتقى يهدف إلى إعادة بناء الوعي الديني على أساس علمي راسخ، يجمع بين النص والفهم، ويواجه حملات التشكيك بالحجة والبيان، بما يعزز ثقة المسلم بدينه وثوابته في زمن كثرت فيه الشبهات وتعددت أدواتها.

ملتقى الأزهر تحويل القبلة الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

الملتقى بالجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

مجلة نور

ورشة أورجامي ورسومات مبهجة تضع البسمة على وجوه الأطفال في معرض الكتاب

طلاب الأزهر

لقاء موسع بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث قضايا الطلاب الوافدين

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد