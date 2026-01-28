قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لقاء موسع بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث قضايا الطلاب الوافدين

محمد صبري عبد الرحيم

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، اجتماعًا، بمقرها الرئيس بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، ومستشار الإمام الأكبر، وعضو مجلس الشيوخ، وذلك مع ممثلي الاتحادات الطلابية لعدد من الدول الأفريقية، شملت: بنين، السودان، الكاميرون، توجو، كوت ديفوار، غينيا كوناكري، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتناول الاجتماع: مناقشة النظم التعليمية في مرحلة ما قبل الجامعة بتلك الدول، بما يسهم في توسيع فرص التحاق الطلاب الوافدين بالمراحل الجامعية، بجامعة الأزهر الشريف، وتعظيم الاستفادة من المنح الدراسية الأزهرية، دعمًا لأهداف التنمية الشاملة في المجتمعات الأفريقية.

وأكد الدكتور عبد الدايم نصير، خلال اللقاء: أن التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، مشيرًا إلى الدور المحوري للمعرفة، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تبادل الخبرات والمعلومات حول النظم التعليمية المختلفة، يمثل المدخل الصحيح لمعالجة العقبات التي تواجه الطلاب الوافدين.

وطالب الأمين العام للمنظمة ممثلي الاتحادات الطلابية، بإعداد مقالات تعريفية، تسلط الضوء على طبيعة النظم التعليمية في بلدانهم، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية لتلك التحديات، وتحقيق مستهدفات التنمية، وسد احتياجات المجتمعات من التخصصات المختلفة.

كما طرح عدد من الطلاب: قضية البطالة، التي يواجهها بعض خريجي الأزهر بعد عودتهم إلى أوطانهم، كإحدى التحديات التي تواجههم في بلادهم، مؤكدين أهمية دراسة احتياجات أسواق العمل في كل دولة، وتحديد المواصفات الوظيفية المطلوبة، مع التركيز على تنمية المهارات الناعمة، وإتقان اللغات الأجنبية، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين المنظمة، وجامعة الأزهر، والجهات المعنية، لتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، مخصصة للطلاب الوافدين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ضبط 195 مخالفة مرورية لقائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية بالغربية

ضبط 17 تاجرا لبيعهم السجائر بأزيد من ثمنها في حملات أمنية بالغربية

مصرع مسن صدمته سيارة ملاكي بأسيوط

مصرع مسن صدمته سيارة ملاكي في أسيوط

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

