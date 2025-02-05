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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى منددا بتصريحات مستشار ترامب: مصر لديها خطة لإعادة إعمار غزة

أحمد موسى
أحمد موسى
يوسف أيمن

رد الإعلامي أحمد موسى على جابريل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول الجوار.

وقال موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: "إن غزة بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر لا تهجير على الإطلاق في أي ظرف ونتنياهو منذ أن بدأ العدوان على الشعب الفلسطيني، وقتل 50 آلفًا وأصاب أكثر من 180 ألف وتدمير غزة من أجل أن يصل إلى النقطة التي تقول: "مفيش حياة للشعب الفلسطيني في غزة".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر معروفًا من البداية وهناك رفض مصري كامل، ورفض أردني كامل، ورفض عربي كامل، معلقًا: "مفيش واحد بيسيب أرضه ويسيبها ويرجعلها، والشعب الفلسطيني تحمل الإبادة من نتنياهو ومن جيش الاحتلال، وهيفضلوا في أراضيهم ويحافظوا عليها، حتى لو مكنش عندهم ولا بيت موجود".

وأكد موسى، أن الدولة المصرية لديها خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير مواطن فلسطيني، وخروج الفلسطينيين من أراضيهم والتهجير القسري يتعارض مع القانون الدولي، وهذا الأمر يعني أن المنطقة العربية ستكون في كارثة كبيرة جدًا تهدد العالم كله وليس العالم العربي فقط.

وتساءل موسى، هل أمريكا تكافئ نتنياهو لأنه عمل إبادة وبيعمل تطهير عرقي للشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخططه؟، وهو إقامة دولة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة هل هذه مكافأة؟.

وتابع موسى: "مصر بتشتغل على الاحتياجات الأولية عشان الشعب الفلسطيني يقدر يعيش، لكن الكن الأمر في منتهى الخطورة، هو طرد مليون و700 ألف شخص من أراضيه إلى الخارج وتغزو وتسيطر على الدولة، متسائلًا "هل هذا الأمر يحدث في العالم أن يأخذ رئيس دولة لأن لديها شواطئ جميلة، ويجعلها مدينة سياحية؟".

وذكر موسى: "هذا التوجه يعني إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن الدولي لإنشاء دولة فلسطينية، يعني إلغاء قرارت الأمم المتحدة التي تعترف بالسلطة الفلسطينية ويبدو أن هذا الأمر بعيد المنال الآن لا دولة فلسطينية في عهد ترامب".

وواصل:"ما العمل، فيه شعب بيناضل منذ 77عام من أجل أن يكون لديه دولة، والرئيس ترامب في الحملة الانتخابية كان يتحدث عن إقامة السلام وإنهاء الحروب والآن هو يدفع المنطقة إلى الحروب، حتى في خطاب تنصيبه يوم 20 يناير كان يتحدث عن السلام والآن يريد طرد شعب بالكامل من أراضيه، متسائلًا كيف ستكون السيطرة على غزة، هل سيكون الاحتلال بدل من إسرائيلي إلى أمريكي في غزة؟، كيف ستضم غزة إلى الولايات المتحدة هل يتم ضمها بالجيش؟".

وذكر: " يعني ترامب يريد أن يضم غزة العربية اللي بعيدة عن أمريكا آلاف الكيلو مترات إلى الولايات المتحدة لماذا، هل هذا لخدمة ممولي حملته الانتخابية من ممولي اليمين المتطرف؟".

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