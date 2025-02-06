إبراهيم سعيد: لو جروس هيمشي بسبب شيكابالا يبقى كارثة

فتح إبراهيم سعيد، نجم نادي الأهلي السابق، النار على محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات فضائية عبر شاشة النهار: "شيكابالا، مش عايز جروس يستمر في تدريب الزمالك، وأي مدير فني مش هيلعبه هيمشيه، لو جروس، هيمشي بسبب شيكابالا، يبقى ده كارثة".

وأضاف: "لو مجلس الزمالك قرر رحيل جروس بسبب شيكابالا، يبقى مجلس ضعيف، مفيش لاعب مهما كان اسمه يتحكم في نادي انت فيالأول والآخر لاعب".

وتابع: "أنا عايز أفهم رؤية مجلس إدارة الزمالك لشيكابالا، هل لو استمر الزمالك هياخد دوري أبطال أفريقيا؟ هل الزمالك هيلعب كأسالعالم للأندية؟ الغريبة أن مجلس الإدارة خايف".

وأتم: "مفيش لاعب مهما كان اسمه يتحكم في منظومة كاملة، انت بتبوظ أوضة اللبس".