حنان مطاوع: أرفض البكاء والابتزاز العاطفي في البرامج

أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها لا تفضل الألقاب التي تُطلق عليها، مشيرة إلى أنها تفضل أن يتم تذكرها من خلال أعمالها الفنية وليس من خلال أوصاف معينة.

وقالت حنان مطاوع في تصريحات إذاعية:“لم أقل إنني فخورة بلقب النجمة الملتزمة، طبعًا متشكرة على اللقب، لكن لا أريد ألقابًا. أريد أن يتذكرني الناس بالخير وبأعمالي الفنية، وطبيعي كلنا ملتزمون. أتمنى لو في لقب يُطلق عليّ يكون مرتبطًا بفني، زي الشاطرة أو الموهوبة، شيء يعكس أدائي.”

وأضافت: “الالتزام أو التحرر وجهات نظر، وممكن أكون ملتزمة في نظر البعض ومتحررة في نظر الآخرين.”

كما علّقت على ظاهرة بكاء الفنانين في البرامج التلفزيونية قائلة:

“لا أفهم سبب بكاء الناس في البرامج، سواء على حد عايش أو متوفي، أو يروح عشان يعيط، الناس فيها اللي مكفيها، وكلنا عندنا أوجاعنا وأمراضنا، من وجهة نظري، فلنقل خيرًا أو لنصمت،مفيش داعي للابتزاز العاطفي.”

مسلسل “صفحة بيضا”

تشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل “صفحة بيضا” والذى يتم عرضه حالياً من السبت للأربعاء على قناة DMC ومنصة watch it.

ويشاركها في البطولة سامى الشيخ، ومها نصار، ونور محمود، وعمر الشناوى، وأحمد ماجد، وأحمد الشامي، وطاهرة، وتيسير عبد العزيز، وأحمد والي، وآيسل رمزي، وكريم عبد الخالق، وأميرة حافظ، والطفلة دالة حربي، وظهور خاص للفنانين يوسف حشيش، وأيمن الشيوي، ونبيل علي ماهر، وماجدة منير، ومجدي السباعي، وضيوف الشرف دعاء حكم، وجمال يوسف، وعبد الرحيم حسن، وحنان يوسف، وحسن العدل، وسامح الصريطي، وميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.