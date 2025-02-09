لن تصدق.. تناول هذا النوع من الخضروات بكثرة يرفع السكر

يعد الخس من الخضروات الصحية، إذ يحتوي على العديد من الفوائد مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، إلا أن الإكثار من تناوله؛ قد يؤدي إلى بعض الأضرار .

أضرار الإكثار من تناول الخس

- مشاكل في الجهاز الهضمي

الخس يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ومع كثرة تناوله قد يؤدي إلى مشاكل في الهضم مثل الغازات أو الانتفاخ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية مثل القولون العصبي.

- يؤثر على مستويات السكر في الدم

على الرغم من أن الخس منخفض السعرات الحرارية، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤثر على توازن السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

- التحسس أو التفاعلات مع الأدوية

في بعض الحالات، قد يؤدي تناول الخس بكثرة إلى تفاعلات مع أدوية معينة، خاصة تلك التي تؤثر على مستويات ضغط الدم أو السيولة الدموية.