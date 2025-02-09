إعلامي: انتقال «أبوالخير» للمصري تم بالاتفاق مع الأهلي تمهيدًا لصفقة «محمود جاد»

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن انتقال مصطفى أبو الخير لاعب النادي الأهلي لفريق المصري البورسعيدي تم بالإتفاق بين إدارة الناديين .

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة الحياة أن الأهلي حصل على 2 ونصف مليون جنيه مقابل رحيل مصطفى أبو الخير للنادي المصري بعد التوصل لإتفاق بين إدارة الناديين.

وأضاف كريم حسن شحاتة أن انتقال أبو الخير للمصري تمهيدًا لتعاقد الأهلي مع الحارس محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.