تراجع أنشطة الصيد الجائر لوحيد القرن في جنوب أفريقيا



قال وزير العدل في جنوب افريقيا إن أنشطة الصيد الجائر لوحيد القرن في البلاد تراجعت عام 2015 -لأول مرة منذ عام 2007- بسبب تشديد الاجراءات في المحميات والمتنزهات الوطنية.

كانت معدلات الصيد الجائر لوحيد القرن بغرض اقتناء قرونها قد قفزت من 83 عام 2008 إلى 1215 عام 2014 لتلبية الطلب المتزايد من دول آسيوية أثرت حديثا مثل فيتنام حيث تستخدم هذه القرون في الطب الشعبي.

وتراجعت أنشطة الصيد غير المشروع العام الماضي إلى 1175 بالمقارنة بعام 2014 .

وقال وزير العدل مايكل ماسوثا في العاصمة بريتوريا “يسعدني ان أعلن اليوم انه للمرة الأولى في خلال عقد من الزمن تتراجع أنشطة الصيد غير المشروع”.

يوجد في جنوب افريقيا أكثر من 80 في المئة من أعداد وحيد القرن في العالم ويصل عددها إلى نحو 18 ألفا من وحيد القرن الأبيض ونحو ألفين من وحيد القرن الأسود.

ويضم متنزه كروجر الوطني بجنوب افريقيا أكبر عدد من وحيد القرن في العالم وبه من ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف من وحيد القرن الأبيض أي نحو نصف أعداد هذا النوع في جنوب افريقيا.

يأتي معظم من يقومون بالصيد الجائر من موزامبيق المجاورة التي تتاخم كروجر والتي لا تزال واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من اكتشافات الغاز والفحم بها.