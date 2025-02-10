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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة بشأن تهريب 37 ألف عبوة سجائر

محكمة
محكمة
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 37 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، إذ تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن مطروح، من ضبط 5 أشخاص حال استقلالهم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهم 37 ألف عبوة سجائر “مجهولة المصدر ومهربة جمركياً”.

وبمواجهة المضبوطين؛ اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد والاتجار بها، وتم 

اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيا.

تحريات المباحث عبوة سجائر اخبار الحوادث

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