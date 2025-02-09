مع عودة المدارس.. كثافات مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم

تشهد المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، كثافات مرورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالتزامن مع بدء الترم الثانى من العام الدراسى.

ويشهد طريق الكورنيش المتجه إلى المؤسسة بعض الكثافات المرورية، وتشهد مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح.

كما يشهد ميدان عبد المنعم رياض كثافات نسبية، بينما تشهد شوارع وسط البلد سيولة فى الحركة المرورية.

ويشهد طريق الكورنيش كثافات فى الاتجاه القادم من المظلات تجاه ميدان التحرير، بينما يشهد شارع فيصل وترسا بالجيزة كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان الرمايه ومنطقة الأهرام والمتجه إلى ميدان الجيزة، وفي كوبري أكتوبر، يشهد الاتجاه القادم من الدقى والمتجه إلى ميدان رمسيس ومدينة نصر سيولة مرورية.

ويشهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية فى الاتاجه القادم من مناطق الاهرام والمتجه الى المعادى، وتتكون بعض الكثافات المرورية اعلى محور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، ويفضل للمتجه للمهندسين أن يستخدم محور المهندس شريف إسماعيل ومنه لعرابي لتفادي أي كثافات مرورية.



