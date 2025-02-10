صعود مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

واصلت البورصة المصرية، أداءها الإيجابي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مسجلة ارتفاعات قوية عبر كافة مؤشراتها الرئيسية، مدعومة بزخم الصعود من الجلسة السابقة.

وتصدر المشهد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" الذي تجاوز حاجز 30 ألف نقطة، محققاً نمواً بنحو 0.48% ليستقر عند 30159 نقطة. وتزامن معه صعود "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بوتيرة أقوى بلغت 0.54% وصولاً إلى 13272 نقطة، بينما ارتفع "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% مسجلاً 37417 نقطة.

وامتد الأداء الإيجابي إلى مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث قفز "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% إلى مستوى 8659 نقطة، في حين ارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليبلغ 11801 نقطة.