أخبار العالم

السعودية تتصدّى لـ 4 مسيرات وسقوط مروحية قطرية.. وهجوم إسرائيلي على طهران ووعيد إيراني

محمد على

حول مستجدات الاستهدافات الإيرانية والردود والتهديدات بين ايران والاحتلال، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لموجة جديدة من الهجمات على أجواء المملكة، حيث تمكنت من اعتراض وتدمير أربع مسيرات في المنطقة الشرقية.

وفي قطر، تعرضت مروحية تابعة للقوات القطرية لعطل فني أثناء مهمة روتينية، ما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، مع استمرار عمليات البحث عن الطاقم والركاب، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع القطرية.

من جانبه، وردًا على الاستهداف الإيراني الكبير لمنطقة ديمونا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف إيرانية في قلب طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي: "بدأنا موجة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران".

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها ضد أهداف معادية غربي العاصمة طهران. كما صرح مقر خاتم الأنبياء بأن إيران سترد على أي هجوم ضد بنيتها التحتية للطاقة، مستهدفة بنى الطاقة والتكنولوجيا لأمريكا وإسرائيل، وذلك ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وفي العراق، أعلن مصدر أمني عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمسيرتين في محيط المعسكر.

