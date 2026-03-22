عُطل عالمي.. انقطاع مُفاجئ لـ «بلاي ستيشن» حول العالم .. وPSN خارج الخدمة | تفاصيل

شهدت خدمات بلاي ستيشن انقطاعًا مفاجئًا، مما أدى إلى توقف PlayStation Network (PSN) وأثار حالة من الجدل بين مستخدمي أجهزة PlayStation 5 حول العالم، حيث تصدر العطل محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية.



وقد بدأت الأزمة مساء السبت 21 مارس (حوالي الساعة 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، حيث تدفقت البلاغات عبر موقع "Down Detector" لتتجاوز 14 ألف بلاغ في وقت قياسي.

وشمل العطل عدم القدرة على تسجيل الدخول للحسابات، وتوقف متجر بلاي ستيشن (PlayStation Store) تمامًا، وفشل تشغيل الألعاب التي تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

ونصح خبراء التقنية، في ظل هذا الانقطاع، اللاعبين بالتوجه إلى الألعاب التي لا تعتمد على خوادم الشركة، مثل اللعبة الجديدة Crimson Desert، لتجنب مشاكل تسجيل الدخول التي تفرضها الألعاب الرقمية الأخرى.