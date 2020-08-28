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تكنولوجيا

بأعداد محدودة.. سوني تبدأ الحجز المسبق لأجهزة PlayStation 5

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:23 ص
سوني تبدأ الحجز المسبق
سوني تبدأ الحجز المسبق لأجهزة PlayStation 5
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ندى على
أعلنت شركة سونى اليابانية عن بدء الحجز المسبق لمنصة الألعاب التابعة لها، جهاز PlayStation 5 ، حيث حذرت الشركة من أن أعداد بلاي ستشين 5 قد تنفد سريعا، ولذلك لوجود عدد محدود منها. 

وبحسب موقع Business Insider فإنه رغم التقارير التى كشفت سابقا أن أجهزة بلاي ستيشن 5 ستكون متوفرة بكثرة إلا أن الشركة أعلنت أن الاعداد ستكون محدودة، وأنه يجب على الراغبين في الشراء بالقيام بالتسجيل لحجز الجهاز. 


وأكدت سونى أنها ستقوم بزيادة أعداد أجهزة بلاي ستيشن 5 إلى أكثر من 10 مليون جهاز بحلول شهر من العام القادم 2021 ، بزيادة 100% ، وذلك لتغطية الطلبات القادمة على الأجهزة في ظل تفشي فيروس كورونا، والذى أدى إلى ارتفاع أعداد المستخدمين للألعاب الفيديو وشراء أجهزة الألعاب. 

ومن أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز بلاي ستيشن 5، أنه يحتوى نسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، كما يضم  PlayStation 5 نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. 

كما  يحوى جهاز بلاى ستيشن 5 أو PS5، أكثر من 4000 لعبة والتى من أبرزها Kena: Bridge of Spirits و لعبة Village: Resident Evil ، لكن في نفس الوقت لا يمكن لأصحاب أجهزة PlayStation 4 لعب أى لعبة جديدة من على PlayStation 5 .

وللراغبين في حجز جهاز جهاز بلاى ستيشن 5 أو PS5 يمكنهم الدخول على هذا الرابط 

 
 

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