ينتج جهاز PlayStation 4 كل 30 ثانية.. تعرف على مصنع سونى الذي تديره الروبوتات

أعلنت شركة سونى اليابانية، أن لديها مصنعا في طوكيو قادر على إنتاج جهاز PlayStation 4 ، الجيل الرابع من منصة بلاي ستيشن، وذلك كل 30 ثانية، حيث يعتمد المصنع بشكل أساسى على الروبوتات.





وبحسب موقع Digital Trends فإن المصنع الواقع على الخليج من طوكيو، تم الانتهاء من انشائه في عام 2018، ولا يعمل فيه سوى أربع عمال من البشر فقط، اثنان لإضافة الرقائق إلى خط التجميع ، واثنان لوضع وحدات التحكم النهائية في عبواتها.









ويعتمد المصنع بشكل أساسى على الروبوتات حيث يعمل فيه حوالى 32 روبوت، من بينهم 26 روبوت مخصصة لربط الأسلاك والشرائط والأجزاء المرنة الأخرى، حيث تقوم الروبوتات بمساعدة بعضها البعض في التجميع ورفع الكلابلات وغيرها من الأعمال.





وصرح أحد مسئولى المصنع لوكالة Nikkei اليابانية أن مصنع سونى هو تقريبا المصنع الوحيد في العالم الذى يمكنه التعامل مع الروبوتات بهذه الطريقة، فى الاعتماد على معظم مراحل انتاج المصنع.





ومؤخرا، أطلقت شركة سوني Sony، رسميا الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation بلاى ستيشن ، والتى تم تأجيلها أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5.



