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تكنولوجيا

سونى تصدم أصحاب أجهزة PlayStation 4 بهذا القرار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:07 ص
سونى تصدم أصحاب أجهزة
سونى تصدم أصحاب أجهزة PlayStation 4 بهذا القرار
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ندى على
في مفاجأة غير سارة بالمرة لعشاق البلاي ستيشن، كشفت شركة سونى Sony اليابانية أن أصحاب النسخة السابقة من  جهاز الألعاب  PlayStation 4 لن يتمكنوا من لعب جميع ألعاب جهاز PlayStation 5 الجديدة الذى تم إصداره مؤخرا. 

وبحسب موقع CNET فإن الألعاب الجديدة التى تم إصدارها ستكون مخصصة فقط ومتوافقة مع  وحدة تحكم DualSense من جهاز PlayStation 5  فقط الذى أعلنت عنه سونى منذ أشهر قليلة. 


وقال مسئولون في الشركة إنهم يعتقدون أن ألعاب الفيديو الجديدة الخاصة ب PlayStation 5 يجب أن تستفيد من الإمكانات والميزات الجديدة الخاصة بالجهاز بما في ذلك ميزات وحدة التحكم اللاسلكية DualSense . 

وحذرت شركة سونى من محاولة استخدام المحلقات الخاصة بأجهزة  PlayStation 5  واستخدامها مع أجهزة PlayStation 4 أو الاجهزة الأقدم، لمحاولة تجربة الألعاب الجديدة، حيث أن هذا الأمر لن يؤتى ثماره بحسب الشركة. 

من أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز PlayStation 5، أنه يحتوى نسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، كما يضم نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، كما يدعم حوالى 4000 لعبة من ألعاب المنصة السابقة PlayStation 4.     

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