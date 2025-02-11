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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرسوم الأمريكية علينا لن تمر دون رد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي تطلعه إلى إمكانية إقامة علاقات تجارية أقوى مع دول الخليج، مشيرا إلي أن الاتحاد مستعد لمواجهة أي تحديات في هذا العصر الجديد.

وقال  مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي في تصريحات له: من المؤسف أن تعود الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم بين عشية وضحاها ونأسف بشدة على الخطوة التي اتخذتها إدارة ترمب بشأن التعريفات الجمركية.

وأضاف : الولايات المتحدة ستزيد من التضخم بفرض الرسوم الجمركية سنعمل على حماية مصالحنا الاقتصادية وعلى حماية عمالنا ومستهلكينا.

وتابع : سنظل ملتزمين بإيجاد حلول مفيدة للطرفين مع أمريكا بشأن قضية التعريفات الجمركية إذا كان ذلك ممكن فالرسوم الأميركية الجمركية غير المبررة على الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد.

وأتم : سنقوم باتخاذ إجراءات مضادة حازمة ومتناسبة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية فالتعريفات الجمركية الأميركية هي عبارة عن ضرائب كما أنها سيئة للشركات وأسوأ على المستهلكين.

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