تسبب في سقوط ضحايا.. نزاع على ملكية منزل في المراغة بسوهاج

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين من نفس العائلة، بسبب خلافات حول ملكية منزل تم بيعه من قِبَل اثنين من أطراف النزاع إلى طرف ثالث، ما أدى إلى وقوع مشادات عنيفة بينهم.

تفاصيل الواقعة

أطراف المشاجرة:" الطرف الأول أ. ج. م. ع، 41 عامًا، موظف، زوجته هـ. ب. ع. ح، 36 عامًا، ربة منزل"، الطرف الثاني:" شقيق الأول، ح. ج. م. ع، 36 عامًا، نجار مسلح، ر. ج. م. ع، 32 عامًا، عامل، وح. أ. م، 43 عامًا، عامل"، وجميعهم يقيمون في ذات الناحية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادلوا الاتهامات بالاعتداء على بعضهم البعض بالسب والضرب دون وقوع إصابات، بالإضافة إلى إحداث تلفيات بسيارة ملاكي مملوكة للثالث من الطرف الثاني.

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى نزاع حول منزل كان الأول والثاني من الطرف الثاني قد قاما ببيعه للثالث من نفس الطرف، مما أدى إلى نشوب الخلاف بين الأطراف المتنازعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.