قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدًا للافتتاح الرسمي لمركز شباب محمد صلاح.. وزير الرياضة يلتقي عائلته
المرأة الحامل أبرزها .. 4 حالات أجاز فيها قانون الإجراءات الجنائة تأجيل تنفيذ العقوبة
حسام زكي: التناغم العربي واعادة إعمار غزة أفضل رد على ترامب
رئيس الوزراء: وقف التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي
أصبحت نسخة من منى زكي.. 10 صور لـ لي لي أحمد حلمي بعد ظهورها الأخير
خالد عبد الغفار: 22 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه
وزير الصحة: 19 ألف متقدم لبعثة الحج الطبية فاز منهم 102
ذكرى وفاة «الناظر» علاء ولي الدين.. رحيل مبكر وإرث هائل من الضحك
ملك الأردن من أمريكا: يجب تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين
عصام صاصا على الأسفلت.. متى يخرج مطرب المهرجانات من الحبس؟
المرأة الحامل والمرضى النفسيون.. البرلمان يقر تعديلات جديدة في تنفيذ العقوبة
حكم تعمد التأخر في دخول المسجد حتى سماع الإقامة.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسبب في سقوط ضحايا.. نزاع على ملكية منزل في المراغة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين من نفس العائلة، بسبب خلافات حول ملكية منزل تم بيعه من قِبَل اثنين من أطراف النزاع إلى طرف ثالث، ما أدى إلى وقوع مشادات عنيفة بينهم.

تفاصيل الواقعة

أطراف المشاجرة:" الطرف الأول أ. ج. م. ع، 41 عامًا، موظف، زوجته هـ. ب. ع. ح، 36 عامًا، ربة منزل"، الطرف الثاني:" شقيق الأول، ح. ج. م. ع، 36 عامًا، نجار مسلح، ر. ج. م. ع، 32 عامًا، عامل، وح. أ. م، 43 عامًا، عامل"، وجميعهم يقيمون في ذات الناحية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادلوا الاتهامات بالاعتداء على بعضهم البعض بالسب والضرب دون وقوع إصابات، بالإضافة إلى إحداث تلفيات بسيارة ملاكي مملوكة للثالث من الطرف الثاني.

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى نزاع حول منزل كان الأول والثاني من الطرف الثاني قد قاما ببيعه للثالث من نفس الطرف، مما أدى إلى نشوب الخلاف بين الأطراف المتنازعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مشاجرة سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار وطقس شديد البرودة في هذا الموعد.. فيديو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في ثمن البانيه

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

قراءة سورة الواقعة

لماذا حث النبي بناته على قراءة سورة الواقعة قبل الفجر؟.. لـ10 أسباب

وزير التربية والتعليم

التعليم تصدر قرارات عاجلة لحماية الطلاب خشية السقوط من الأدوار العليا بالمدارس

ترشيحاتنا

ترامب يهدد حماس بـ«جحيم حقيقي»

العالم في خطر | توترات سياسية وكوارث طبيعية من كوريا الشمالية إلى المغرب.. تفاصيل

اقتصاد

الإحصاء : تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025..نواب: دلالة بقوة الاقتصاد وتصديه للأزمات.. والإصلاح خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار

الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة| وهذا موعد تحسن الجو

بالصور

أصبحت نسخة من منى زكي.. 10 صور لـ لي لي أحمد حلمي بعد ظهورها الأخير

لي لي أحمد حلمي
لي لي أحمد حلمي
لي لي أحمد حلمي

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن.. حمايتها من المشاكل والإصابات

نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن
نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن
نصائح فعّالة للحفاظ على صحة الأذن

الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك أهم 10 أطعمة تخلصك منه

الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك اهم 10 اطعمه تخلصك منه
الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك اهم 10 اطعمه تخلصك منه
الغثيان واضطراب في المعدة.. إليك اهم 10 اطعمه تخلصك منه

عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا.. الحل الطبيعي السحري

عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا
عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا
عشبة بـ10 جنيهات فقط للقضاء على الإمساك نهائيًا

فيديو

احمد حلمي

أساء للمصريبن .. ماذا قال محمود سعد وتامر أمين عن حلمي

مسلسل 80 باكو

هدي المفتي تعمل فى كوافير نتصار .. برومو مسلسل 80 باكو | شاهد

إش إش

طرح برومو ثاني من مسلسل " إش إش " .. فيديو

واقعة المحلة

رصـ..اصة غيرت كل حاجة .. المحلة في حالة صدمة بسبب واقعة قصة نجل صاحب مطعم شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد