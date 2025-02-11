ضبط طن زيتون مخلل بدون بيانات في كفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ من ضبط كمية كبيرة من المخلل غير الصالح للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود الرقابة على سلامة الغذاء ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

وشُكِّلت الحملة بناءً على معلومات وردت إلى الأجهزة الرقابية، وأسفرت عن ضبط 1120 كيلو جرامًا من مخلل الزيتون غير مدون عليه أي بيانات، والذي ظهرت عليه علامات التلف الواضح.

جرى تحرير محضر جنحة بالواقعة رقم 2695 لسنة 2024، وأخطرت جهات التحقيق.

من جانبه، أكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمصانع لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين. وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.