بسبب الهجوم على السفن.. أسامة ربيع: خسائر قناة السويس 7.2 مليار دولار

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه نعمل على تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، خاصة أنه من القطاعات الصعبة والتي لم يحدث تطوير فيها منذ فترة التسعينيات، وكان له تأثير على حركة الملاحة في القناة.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التيارات الموجودة في تلك المنطقة تؤثر على حركة الملاحة، وعملنا على عمل توسعة وتعميق بمسافة ما يقرب من 66 قدم، مما حسنت من حركة الملاحة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن عدد من السفن الأنجليزية والامريكية عبرت من قناة السويس، وهو مؤشر جيد خاصة بعد توقف الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر .

وأشار أسامة ربيع إلى أن خسائر مصر من الأحداث في البحر الأحمر وصلت إلى 7 مليار و200 مليون دولار ، من استهداف الحوثيين للسفن العابرة في البحر الأحمر

