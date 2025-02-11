215 مليار جنيه حجم بيع الأدوية المصرية بعام 2024.. علي عوف يوضح

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر من الأسواق الكبيرة في الأدوية، موضحًا أنه في عام 2024 تم بيع أدوية مصرية بقيمة 215 مليار جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الرقم السالف ذكره كبير جدًا ويعبر عن حجم سوق الأدوية في مصر، وقوتها في المنطقة.

ولفت إلى أن الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق، وأن قطاع الدواء بمصر قديم، ولكن نحتاج لوضع ضوابط لمنع بيع الأدوية دون روشتة.

وأشار إلى أن المشكلة في صرف الأدوية دون روشتة يرجع لثقافة المواطن المصري، الذي تعود على الذهاب للصيدلية لشراء الأدوية الخاصة ببعض الأمراض دون الذهاب للطبيب والكشف.

ولفت إلي أن هناك تنسيق مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الإسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية، وأن الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفي على الأقل لمدة 6 أشهر.