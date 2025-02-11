مستشار الرئيس الفلسطيني: موقفنا لم ولن يتغير.. ونرفض أي قرارات من شأنها التهجير

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب اليوم، قائلا: “موقفنا لم ولن يتغير، ونحن نرفض أى قرارات من شأنها تهجير الفلسطينيين من وطنهم”.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن إسرائيل لن تنجح فى ضم الضفة الغربية، موضحا: “التاريخ علمنا أن إرادة الشعوب أقوى”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جاسم خلفان محلل سياسي إماراتي، إن "العرب ليسوا انفعاليين، ويتميزون بالحكمة، لأن التيار عندما يكون عاليا لا يجب أن نخرج لنواجهه، فيجب أن نهدأ لنعرف ما هو المطلوب، والآن أصبح كل تصرف تقوم به إسرائيل منبعه من أمريكا، ومن ثم، فإننا نعيش محنة عجلت بلقاء الدول العربية لنقاش ما يحدث".

وأضاف خلفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ومن ثم، فإن ما حدث في غزة به شيء متفق عليه ولم يخرج من رأس ترامب فقط، فهذا مخطط له والفكرة مطروحة".