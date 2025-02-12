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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد الحديدي: الخطيب يضع شرطًا لتفعيل بند شراء يحيى عطية الله

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله
سارة عبد الله

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وضع شرطًا قبل تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد المغربي يحيى عطية الله.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" محمود الخطيب، طلب من مارسيل كولر، الحصول على تقرير فني قبل تفعيل بند شراء يحيى عطية الله".

وتابع:" لجنة التخطيط، أكدت أنه لا يوجد مانع من تفعيل بند شراء يحيى عطية الله، ولكن اشترطت تقرير فنية بحالة اللاعب قبل تفعيل بند الشراء خاصة وأن الفريق يضم كريم الدبيس وعلي معلول في نفس مركزه".

وواصل:" هناك جلسة حدثت في الأهلي لتحديد مهام محمد شوقي، من أجل تفادي الصدام مع كولر، وسيكون له صلاحيات مدير الكرة، ومحمد رمضان سينسسحب من ملف الفريق الأول للتركيز في ملفات أخري".

عطية الله الأهلي يحيى عطية الله

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