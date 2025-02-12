محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى المشروع القومي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز شبين القناطر، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك من خلال تفقد سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية ونقاط الإطفاء ومراكز الشباب ومواقف السيارات.

وبدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وإدخالها الخدمه في اقرب وقت ممكن .

واستمع المحافظ ، لشرح تفصيلي عن الأعمال الانشائيه من المهندس علي الصياد مدير المشروع حيث يشمل المشروع ٣٨٠ سرير مكون من ( ٤٨ غسيل كلوي -٦ غرف عزل -٢٧عنايه مركزيه -٨عنايه أطفال -٦ عمليات -٢١حضانه -٢٣عيادات -٣٥غرف كشف -١٥ علاج طبيعي -١٧٣ سرير اقامه ) كما تقع المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير تنفذه شركه الشروق للمقاولات .

وأكد المحافظ، خلال تفقد أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحا أن المستشفى مكون من 4 مباني مختلفة، المبني الرئيس للمستشفى بالإضافة إلي مبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية.

وتابع: ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانية ٩٠ ٪ وأضاف عطيه ، أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفي ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلي التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات، وفي مبني البلازما جاري أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني، بالإضافة إلي أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبني بالكامل إلي ٩٠ ٪ كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسة التمريض، وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق كم تم الانتهاء أيضا من إنشاء المباني الإدارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار.



ووجه عطيه بتكثيف العمالة في واجهات المستشفى وبدء اعمال الدهانات الخارجية وأعمال الكلادينج مشيرا أنه سيتم الضغط للانتهاء من الطابق الأرضي والاول لتشجيلهم تشغيل جرئي بالتوازي مع باقي الاعمال مشيرا ايضا انه جاري تركيب المصاعد الكهربائية وسيتم توريد اعمال الالمونيوم خلال الاسبوع المقبل.



كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم، المكونة من 3 طوابق على مساحة 1500 متر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 95% وسيتم الانتهاء منها قبل 30/ 4 القادم،مشددا على ضرورة تكثيف العمالة والانتهاء منها حيث تم الانتهاء من توريد الفرش الطبي والاساس وجار اعداد الطاقم الطبي الذي سيتم تسكينه بالمستشفى.



وتابع الجولة بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي، التي بلغت نسبة تنفيذها 80% بتكلفة 50 مليون جنيه، ووجه بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني، مشددًا على ضرورة تلافي أي ملاحظات يتم رصدها أولًا بأول .

كما تفقد "عطية" خلال جولته المركز الطبي بكفر الشرفا والذي وصل نسبة تنفيذه 97% ومقام على مساحة 850 متر، ويتكون من 3 طوابق وبلغت تكلفته أيضا ٦٠ مليون جنيه و جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية استعداداً للتسليم الابتدائي ومن ثم دخوله الخدمة، ويضم كل مركز طبي "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات".



واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين ، والذي يقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم ويضم مركز تدريب ومركز تنظيم أسرة ومعرض، وتم الإنتهاء منهما بالكامل وجاري أعمال الفرش وتوريد الأثاث اللازم للمركز .



كما تفقد محافظ القليوبية المركز الطبي بالمريج وكفر سندوة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال والذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة حيث تم تنفيذ نسبة 50 % من الاعمال وجاري أعمال التشطيبات والتأسيسات الداخليه وسيتم الانتهاء منها خلال ابريل القادم.



واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد مركز شباب عرب الصوالحة حيث وجه بضرورة الانتهاء من توريد الارضيات والنجيل الصناعي لفرش مركز الشباب وتسليمة.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على أهمية دور مراكز الشباب في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة. كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح عمل المركز.