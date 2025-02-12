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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة بنها: مستشفياتنا تستقبل المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج

رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي
رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي
أ ش أ

قال رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي إن “مستشفياتنا الجامعية استقبلت عددًا من الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم؛ لتلقي العلاج داخل المستشفى”.

وأضاف الجيزاوي - في بيان اليوم، الأربعاء - أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم جميع أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين، من خلال توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم وتهيئة جميع احتياجاتهم من الخدمات الطبية 

وأكد حرص إدارة الجامعة ومستشفياتها على دعم الأشقاء الفلسطينيين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى جاهزية مستشفيات بنها الجامعية بالفرق الطبية المتخصصة لاستقبال الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أنه تم عمل خطة طبية متكاملة لاستقبال الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين من خلال توفير جميع الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أنه سبق من قبل تقديم الخدمة الطبية لـ15 حالة من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفى.
 

جامعة بنها الخدمات الطبية الرعاية الطبية الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين

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