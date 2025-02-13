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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل يجب صيام يوم النصف من شعبان
هل يجب صيام يوم النصف من شعبان
عبد الرحمن محمد

يبحث العديد من المسلمين عبر محركات البحث عن فضل العبادة في شهر شعبان، وخاصة فضل ليلة النصف من شعبان، متسائلين عن حكم صيام هذا اليوم وإحياء ليلته بالعبادة.

موعد ليلة النصف من شعبان 2025
وفقًا للتقويم الهجري، تحل ليلة النصف من شعبان هذا العام مساء الخميس 13 فبراير 2025، حيث تبدأ مع مغرب الشمس وتستمر حتى فجر الجمعة 14 فبراير، والذي يوافق يوم النصف من شعبان.

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن إحياء هذه الليلة مشروع شرعًا، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، سرًا أو جهرًا، مشيرة إلى أن الاجتماع لإحيائها أولى وأرجى للقبول.

 واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم»، والذي أخرجه البخاري.

فضل ليلة النصف من شعبان
بيّنت دار الإفتاء أن الشرع الشريف حثَّ على اغتنام نفحات هذه الليلة المباركة، من خلال قيام ليلها وصيام نهارها، طلبًا للأجر والثواب، واستدلالًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يفتح الله الخير في أربع ليال: ليلة الأضحى، والفطر، وليلة النصف من شعبان؛ ينسخ فيها الآجال والأرزاق، ويكتب فيها الحاج، وفي ليلة عرفة إلى الأذان»، والذي رواه الدارقطني.

حكم صيام يوم النصف من شعبان
وبشأن صيام يوم النصف من شعبان، أوضحت دار الإفتاء أنه جائز شرعًا، بل هو من الأعمال المستحبة لمن لم يكن عليه قضاء من رمضان، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان.

وبذلك، يتأكد أن إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام يومها أمران مستحبان شرعًا، لما في ذلك من تعظيم لشهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان بروح إيمانية مرتفعة.

فضل ليلة النصف من شعبان حكم صيام يوم النصف من شعبان حكم إحياء ليلة النصف من شعبان

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