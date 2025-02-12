السفارة الصينية بالقاهرة: محاولات الولايات المتحدة لاحتواء بكين فاشلة

أكد المتحدث باسم السفارة الصينية في مصر، رفض الصين الشديد للإجراءات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي تشمل فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة فرضت رسومًا بنسبة 10% على بعض المنتجات الصينية بحجة مشكلة الفنتانيل، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.

وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتضر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، كما تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن التصعيد الأمريكي في الحروب التجارية يؤثر سلبًا على استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، ويتعارض مع نداء العصر للتعاون بين الدول لمواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن مشكلة الفنتانيل تخص الولايات المتحدة بشكل أساسي، وأن الصين تتبع سياسات صارمة لمكافحة المخدرات وتدعم الولايات المتحدة في هذا المجال.

كما أكد أن فرض الرسوم الجمركية ليس حلاً بناءً، بل سيضر بالتعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات مستقبلاً.

وفي ختام البيان، أكد المتحدث أن الصين حققت نموًا اقتصاديًا جديدًا في 2024، وظلت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي، معربًا عن فشل محاولات الولايات المتحدة لاحتواء الصين.

وحث الصين الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، داعيًا لتعزيز التعاون بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.