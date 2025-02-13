شوفناهم في الشارع الفجر.. اعترافات مثيرة للمتهمين باغتـ.ـصاب فتاتين بالهرم

اعترف المتهمون باغتصاب فتاتين تحت تهديد السلاح اعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بالتفاصيل والملابسات الكاملة لجريمتهم بعدمت تعرفت عليهم المجني عليهما.

وقال المتهمون انهم قرروا اختيار فريسة بعدما أذهبت المخدرات عقولهم وساروا في الشوارع باحثين عن ضحيتهم المنشودة حيث جابوا الشوارع بتوك توك حتى شاهدوا الفتاتان في توك توك آخر مع شاب بمفرده فقرروا اختطافهما وقضاء سهرة حمراء.

وقال المتهمون عن استهداف الفتاتان انهم شاهدوهما في الشارع فجرا دون قيود فقرروا اصطحابهما لقضاء سهرة حمراء وتعدوا بالضرب على شاب كان برفقتهما ففوجئا به يفر هاربا تاركا الفتاتين.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية استمرار حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاتين بعد اختطافهما من توك توك بمنطقة الهرم.

وواصلت النيابة العامة بالهرم التحقيق في اختطاف 5 شباب لفتاتين أجبيتين وتناوب 3 منهم الاعتداء عليهما أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم، حيث أجرت النيابة "عرضا قانونيا" للمتهمين من أجل بيان مدى تعرف الفتاتين عليهم حيث وقف المتهمون بين عدد آخر من المتهمين في صف العرض القانوني وتعرفت عليهم الفتاتين.

وأشارت الفتاتان إلى الى أن هؤلاء من قاموا باقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى اعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بعد احتطافهما من توك توك فجرا والتعدي بالضرب على شقيق احداهما اثناء عودتهم من العمل في كافيه.

وقررت نيابة الهرم حبس 5 متهمين بتهمة تناوب الاعتداء على فتاتين أجنبيتين أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بعد اختطافهما من توك توك.

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بعد عدة ساعات من البحث عنهم من خلال الأوصاف التي أدلت بها الفتاتان والتحريات وجمع المعلومات.

كانت شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة بعد اختطاف ٥ شباب مسلحين لفتاتين من توك توك فجرا واقتيادهما أعلى سطح عقار والاعتداء عليهما جسديا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ فتاتين بتعرضهما للاختطاف والاعتداء الجسدي من ٥ شباب بمنطقة الهرم، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ لبيان ملابساته.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى أن الفتاتين المجني عليهما تحملان جنسية دولة أفريقية قريبتان وإحداهما قاصر، كانتا تستقلان توك توك الساعة الثالثة فجرا برفقة شقيق إحداهما للعودة إلى المنزل، اعترض طريقهم توك توك آخر ونزل منه ٥ أشخاص تعدوا بالضرب على شقيقهما ففر هاربا تاركا الفتاتين.

أضافت التحريات برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم، أن المتهمين اصطحبوا الفتاتين أعلى سطح عقار وتناوبوا الاعتداء عليهما تحت تهديد السلاح، متسببين في فقدان القاصر عذريتها ثم تركوهما وفروا هاربين.

توجهت الفتاتان إلى قسم الشرطة وأبلغتا بالواقعة، وقدما وصفا للمتهمين وتجري مباحث الجيزة فحصا للواقعة.