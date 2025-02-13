قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو
هل يجب صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته؟ .. دار الإفتاء تجيب
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
أمور تمنع مغفرة الله ليلة النصف من شعبان.. داعية يكشف عنها
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس
بسبب جردل الغسيل.. تطورات مثيرة في مصرع رضيعة أبو النمرس
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق
تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شوفناهم في الشارع الفجر.. اعترافات مثيرة للمتهمين باغتـ.ـصاب فتاتين بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

اعترف المتهمون باغتصاب فتاتين تحت تهديد السلاح اعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بالتفاصيل والملابسات الكاملة لجريمتهم بعدمت تعرفت عليهم المجني عليهما. 

وقال المتهمون انهم قرروا اختيار فريسة بعدما أذهبت المخدرات عقولهم وساروا في الشوارع باحثين عن ضحيتهم المنشودة حيث جابوا الشوارع بتوك توك حتى شاهدوا الفتاتان في توك توك آخر مع شاب بمفرده فقرروا اختطافهما وقضاء سهرة حمراء.

وقال المتهمون عن استهداف الفتاتان انهم  شاهدوهما في الشارع فجرا دون قيود فقرروا اصطحابهما لقضاء سهرة حمراء وتعدوا بالضرب على شاب كان برفقتهما ففوجئا به يفر هاربا تاركا الفتاتين. 

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية استمرار حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاتين بعد اختطافهما من توك توك بمنطقة الهرم. 

وواصلت النيابة العامة بالهرم التحقيق في اختطاف 5 شباب لفتاتين أجبيتين وتناوب 3 منهم الاعتداء عليهما أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم، حيث أجرت النيابة "عرضا قانونيا" للمتهمين من أجل بيان مدى تعرف الفتاتين عليهم حيث وقف المتهمون بين عدد آخر من المتهمين في صف العرض القانوني وتعرفت عليهم الفتاتين. 

وأشارت الفتاتان إلى الى أن هؤلاء من قاموا باقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى اعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بعد احتطافهما من توك توك فجرا والتعدي بالضرب على شقيق احداهما اثناء عودتهم من العمل في كافيه. 

وقررت نيابة الهرم حبس 5 متهمين بتهمة تناوب الاعتداء على فتاتين أجنبيتين أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بعد اختطافهما من توك توك. 

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بعد عدة ساعات من البحث عنهم من خلال الأوصاف التي أدلت بها الفتاتان والتحريات وجمع المعلومات. 

كانت شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة بعد اختطاف ٥ شباب مسلحين لفتاتين من توك توك فجرا واقتيادهما أعلى سطح عقار والاعتداء عليهما جسديا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ فتاتين بتعرضهما للاختطاف والاعتداء الجسدي من ٥ شباب بمنطقة الهرم، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ لبيان ملابساته.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى أن الفتاتين المجني عليهما تحملان جنسية دولة أفريقية قريبتان وإحداهما قاصر، كانتا تستقلان توك توك الساعة الثالثة فجرا برفقة شقيق إحداهما للعودة إلى المنزل، اعترض طريقهم توك توك آخر ونزل منه ٥ أشخاص تعدوا بالضرب على شقيقهما ففر هاربا تاركا الفتاتين.

أضافت التحريات برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة  العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم، أن المتهمين اصطحبوا الفتاتين أعلى سطح عقار وتناوبوا الاعتداء عليهما تحت تهديد السلاح، متسببين في فقدان القاصر عذريتها ثم تركوهما وفروا هاربين.

توجهت الفتاتان إلى قسم الشرطة وأبلغتا بالواقعة، وقدما وصفا للمتهمين وتجري مباحث الجيزة فحصا للواقعة.

الجيزة سهرة حمراء قاضي المعارضات فريسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

أرشيفية

بعد خطة ترامب المرفوضة دوليًا.. هذا سعر الدولار الآن

د. علي جمعة

6 أشخاص محرومون من رحمة الله في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025

خلال الحفل

اختتام مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

بالصور

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة

أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

اخلط حب الرشاد مع الحليب واكتشف فوائده

حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب

درة تثير الجدل بإطلالة غريبة |شاهد

.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد